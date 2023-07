In questa sessione di calciomercato oltre al Milan ha manifestato il proprio interesse anche il Napoli per Ryan Gravenberch

Dopo la trattativa tra Napoli e Bayern Monaco per il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, che a breve dovrebbe approdare nella squadra bavarese, i due club sono rientrati in contatto. I campani hanno chiesto maggiori informazioni per il centrocampista olandese Ryan Gravenberch.