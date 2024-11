Calciomercato Milan – Occhi su Gourna-Douath del Salisburgo

Gourna-Douath, che gioca come mediano, potrebbe rappresentare una buonissima soluzione per il centrocampo del Milan, vista la sua duttilità. Valutato 9 milioni di euro dal sito transfermarkt, il francese classe 2003, per ora, in questa stagione ha giocato 19 partite, nelle quali ha segnato 1 gol e fornito 2 assist.