CALCIOMERCATO MILAN

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di calciomercato, ha evidenziato come il Milan - nella sessione invernale di trattative - possa aver bisogno di un nuovo centrocampista nel caso in cui Ismaël Bennacer, il cui rientro in campo è previsto tra fine 2024 e inizio 2025, non dovesse fornire le adeguate garanzie.