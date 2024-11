CALCIOMERCATO MILAN

Pertanto, le mosse di calciomercato del Milan, per gennaio 2025, a centrocampo dipenderanno - a conti fatti - da Ismaël Bennacer. Se il franco-algerino, il cui rientro in campo dovrebbe avvenire tra fine dicembre di quest'anno e inizio gennaio del prossimo, dovesse rispondere bene sul campo, il club di Via Aldo Rossi potrebbe anche considerare di non investire subito sul centrocampista.

Non sarà facile acquistarlo dal Genoa a campionato in corso — In caso contrario, comunque, il Milan non si farebbe cogliere impreparato e, secondo la 'rosea', avrebbe individuato in Morten Frendrup, classe 2001, danese del Genoa, un profilo idoneo a vestire la maglia rossonera. Forse il primo della lista di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, dirigenti milanisti. Nato come mezzala, Frendrup si è poi specializzato nel ruolo di ruba-palloni davanti alla difesa.

Potrebbe costare tra i 20 e i 25 milioni di euro, con la difficoltà, però, di strapparlo - eventualmente - al Genoa a stagione in corso, in un campionato in cui il 'Grifone' sarà impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie B.