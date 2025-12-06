Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Mercato Milan, si riapre la strada che porta a Bouaddi? Ecco le ultime sul talento francese

CALCIOMERCATO MILAN

Mercato Milan, si riapre la strada che porta a Bouaddi? Ecco le ultime sul talento francese

Milan, agenti di Bouaddi smentiscono contatti col PSG. Trattativa riaperta?
Calciomercato Milan, gli agenti del talento classe 2007 Bouaddi smentiscono contatti con il PSG. Possibile trattativa col Lille? Le ultime fornite da 'Sky Sport Switzerland'
Redazione

Si avvicina il mercato invernale e tornano a circolare alcuni nomi già diffusi nell'ultima sessione estiva. Il Milan, nelle ultime settimane, sta pensando a come rinforzarsi per consegnare a Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile per competere fino alle ultime settimane della stagione. Tra i nomi che potrebbero tornare d'attualità c'è quello di Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille seguito anche dalla Juventus.

Sul suo nome ci sono novità molto interessanti. Il classe 2007, fresco di rinnovo col Lille fino al 2029, non sembra essere così vicino alla corte del Paris Saint-Germain, come precedentemente affermato da diverse autorevoli testate nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport Switzerland', gli agenti del calciatore avrebbero smentito l’esistenza di contatti con i parigini.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: chi gioca al posto dell'infortunato Fofana? Allegri ...>>>

Buona notizia per le due italiane, che vedono nel talento francese un gioiello da sgrezzare. Il club bianconero intravede in lui il giocatore ideale per alzare la qualità della mediana. Invece, per quanto riguarda il Milan, potrebbe aprirsi di nuovo la strada per una trattiva per portare a Milano il baby-talentino. Ricordando che il club francese rifiutò un'offerta di circa 20 milioni di euro per Bouaddi.

Leggi anche
Rinnovo Maignan, Schira: “Ecco che offerta serve. Il francese non vuole parlare con...
Chukwueze rinato col Fulham, pronto il riscatto? L’allenatore degli inglesi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA