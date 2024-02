Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, MLS alla finestra: quando deciderà?

Olivier Giroud, ha rinnovato per un anno con il Milan ed è in scadenza a giugno. L'attaccante del rossonero sarà libero e ovviamente per lui sarà questione di scelte di vita, non di soldi. In rossonero guadagna 3,5 milioni all’anno e potrebbe decidere di lasciare il calcio europeo, alla ricerca di una nuova esperienza. Per il Diavolo potrebbe essere una perdita importante: la dirigenza rossonera sembrerebbe totalmente aperta al rinnovo, confermato anche dalle parole di Furlani. La decisione finale, però, spetta allo stesso Giroud. Ecco le ultime novità.