Calciomercato Milan – Giroud pronto alla firma? Le ultime | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud si avvicina a grandi passi verso il club rossonero. Le novità sul francese

Olivier Giroud è sempre più vicino al Milan . Il francese, il cui contratto è in scadenza con il Chelsea a giugno, è pronto per una nuova avventura dopo tanti anni di Premier League. I media inglesi parlano di un trasferimento imminente in Italia del centravanti, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione non c'è ancora un accordo tra il Milan e Giroud.

Le parti però sono vicine e dunque c'è la concreta possibilità che ci sia una fumata bianca nei prossimi giorni. Giroud, sempre secondo quanto appreso da Pianetamilan.it, ha già dato il suo ok al trasferimento.Dunque a questo punto si tratta di trovare la quadra dal punto di vista economico. Attenzione però a possibili colpi di scena, visto che, come vi abbiamo scritto nelle scorse ore, su Giroud ci sono anche due club di Premier League e il New York City. Il Milan comunque resta in pole position. Percentuali? Fonti vicine al giocatore ci parlano di probabilità di chiusura pari all'80%. Insomma, Maldini è molto vicino al centravanti. Interesse del Milan per Lorenzo Insigne: Maldini pronto all'offerta