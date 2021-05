Calciomercato Milan – Contatti per Giroud: la situazione | PM News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Ecco a che punto è la trattativa per portare in rossonero l'attaccante francese Olivier Giroud

Ormai non è più un segreto: Olivier Giroud piace al Milan. I rossoneri, alla ricerca di un vice Ibrahimovic che possa garantire gol, qualità e quantità in attacco, hanno individuato nell'attaccante francese un'ottima alternativa allo svedese. I suoi gol parlano per sé, così come la sua esperienza internazionale e i trofei conquistati. E se parliamo di trofei bisogna sottolineare che a Milanello potrebbe arrivare un calciatore fresco vincitore di Champions League con la maglia del Chelsea. A ciò si aggiunge un aspetto sicuramente favorevole alla dirigenza di via Aldo Rossi, in quanto l'ex Arsenal si libererà a parametro zero il prossimo mese. L'età non è più giovanissima, ma per un Milan che punta a far bene in Italia e in Europa potrà essere una pedina importante per Pioli.