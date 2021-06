Milan, Romagnoli è sul mercato: no al rinnovo | News PM

Il Milan e Alessio Romagnoli sono sempre più distanti. Il rinnovo è ipotesi ormai remota, il giocatore è sul mercato. A Raiola il compito di trovare un acquirente prima del gong di calciomercato

Romagnoli, che al Milan è finito in panchina dall'arrivo di Tomori, è stato un professionista esemplare. Si è lamentato certo, non era contento, ovvio, ma non ha creato 'casini' all'interno dello spogliatoio in un momento chiave della stagione. E questo è stato apprezzato. Lo scenario, però, è chiaro: il rinnovo, al momento, non è stato preso in considerazione, come un aumento dell'ingaggio. Ora il giocatore guadagna 3.5 milioni annui, la speranza di Raiola era quella di portarlo a 5. Ma a Casa Milan da questo orecchio non ci sentono.