Calciomercato Milan – Giroud, pista ancora possibile per il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud può ancora finire in rossonero nonostante il rinnovo del contratto con il Chelsea

Daniele Triolo

Olivier Giroud sembra essere l'obiettivo principale del Milan per l'attacco in questo calciomercato. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dunque, ha parlato della situazione del centravanti francese, classe 1986, che, come noto, si è visto prolungare il contratto, in maniera unilaterale, dal Chelsea fino al 30 giugno 2022.

Le speranze di Giroud di cambiare maglia e di finire in rossonero, però, restano ancora intatte. C'è soltanto una condizione da soddisfare affinché i negoziati vadano a buon fine: il giocatore dovrà liberarsi dal club londinese a costo zero. Il Milan, infatti, non ha intenzione di versare ai 'Blues' soldi per il cartellino dell'esperto centravanti.

Giroud approderà in rossonero soltanto gratuitamente. Per il 'CorSport', ora, quindi, la palla passerà al giocatore, fresco vincitore della Champions League con i 'Blues' ed al suo entourage: dovranno prima risolvere la questione con il Chelsea e, soltanto dopo, potranno sedersi di nuovo al tavolo con il Milan per concretizzare l'intesa per un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione.

Il centravanti avrebbe una promessa del Chelsea per liberarsi a zero in caso di un'offerta proveniente da una squadra straniera: il rinnovo unilaterale del contratto fatto valere dai londinesi, infatti, è stato una sorta di 'garanzia' per evitare che Giroud andasse, da svincolato, in un altro club di Premier League.

In Inghilterra dicono che l'operazione di calciomercato Giroud-Milan possa ugualmente andare a segno. Ovviamente, dopo gli Europei, che il giocatore disputerà con la maglia della Francia di Didier Deschamps. Poco impiegato dal Chelsea dopo l'arrivo di Thomas Tuchel, Giroud sa che al Milan, con o al posto di Zlatan Ibrahimovic, troverà più spazio e modo di giocare e mettersi in mostra. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>