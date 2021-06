Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Giroud ancora possibile”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, nonostante il rinnovo con il Chelsea, può ancora finire in maglia rossonera

Il Milan , come noto, in questo calciomercato estivo vorrebbe prelevare Olivier Giroud . La trattativa sembra essersi un po' complicata dopo l'annuncio, da parte del Chelsea , del rinnovo di contratto dell'attaccante francese fino al 30 giugno 2022 . Un'opzione di rinnovo che i 'Blues' hanno esercitato unilateralmente, come era nelle loro facoltà.

Secondo quanto riferito, però, in Inghilterra dalla 'BBC', il trasferimento al Milan rappresenta ancora una possibilità per Giroud. Anche ieri, il centravanti classe 1986, ex Arsenal e Montpellier, in conferenza stampa con la sua Nazionale, con la quale prenderà parte agli Europei, ha speso parole positive verso la squadra rossonera.