Calciomercato Milan – Giroud, arriva anche l’ok di Ibrahimovic | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic avrebbe dato il suo ok per l'arrivo in rossonero di Olivier Giroud

Salvatore Cantone

Olivier Giroud si avvicina al Milan. Come scritto da Pianetamilan.it nella giornata di ieri, non c'è ancora l'accordo definitivo tra il centravanti e il club rossonero, ma la situazione si sta evolvendo rapidamente. Per il francese, infatti, è pronto un biennale da 4 milioni di euro. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma alla fine Giroud dovrebbe vestire la maglia rossonera.

Il Milan vuole puntare su di lui perchè Scamacca non è ancora pronto e la richiesta della Fiorentina per DusanVlahovic è troppo alto. Anche Zlatan Ibrahimovic avrebbe dato il suo ok per l'arrivo di Giroud in Italia: il francese viene ritenuto l'uomo giusto in vista del ritorno in Champions League. Milan, ecco l'offerta a De Paul.