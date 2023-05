Calciomercato Milan – I giocatori confermati per la stagione 2023-2024

'Il Giornale' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista dell'estate, riportando la lista dei giocatori che - ad oggi - dovrebbero essere confermati nella rosa di mister Stefano Pioli anche per la stagione 2023-2024. Di questo elenco, per cominciare, farebbero parte i portieri Mike Maignan e Devis Vásquez.