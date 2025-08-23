Calciomercato Milan, Gimenez non se ne andrà: eventuali offerte ...

Lui stesso ieri si era esposto così sul suo futuro tramite i propri profili social: "L'unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E che sarà una stagione incredibile!! Andiamooooo Forza Milan!!!".
CALCIOMERCATO MILAN
Nelle ultime ore si è parlato del possibile addio di Santiago Gimenezdal Milan, se dovessero arrivare importanti offerte. I rossoneri, infatti, sembrano muoversi su più fronti in attacco tra Victor Boniface, Conrad Harder e Dusan Vlahovic e questo ha instillato dubbi circa la permanenza del messicano in rossonero. Si è addirittura palesato un interesse della Roma, che avrebbe avuto in primo approccio, con tanto di prezzo fissato dal Diavolo intorno ai 28 milioni di euro. Tuttavia il collega Gianluca Di Marzio ha precisato nella giornata odierna come non sia intenzione della società di via Aldo Rossi lasciar partire il proprio centravanti.
"Santiago Giménez non lascerà il Milan negli ultimi giorni di mercato. Il futuro del messicano sarà ancora in rossonero, e le eventuali offerte che si presenteranno non cambieranno la volontà del giocatore e del club di privarsi del proprio attaccante".
