Calciomercato Milan, Gila si allontana? Pronta un’offerta alta

Come riportato qualche giorno fa da 'La Gazzetta dello Sport' il nuovo direttore sportivo del Milan Igli Tare potrebbe avere già in testa dei possibili colpi. In difesa l'obiettivo sarebbe Mario Gila della Lazio, oltre a profili italiani come Leoni, Coppola e Comuzzo. Per il difensore biancoceleste, il Milan potrebbe trovare molti ostacoli nella prossima sessione di calciomercato.