Calciomercato Milan – Già deciso il futuro di Castillejo: il punto

Samu Castillejo è rimasto al Milan l'ultimo giorno del calciomercato estivo. Ma difficilmente troverà spazio in campo con Stefano Pioli

Daniele Triolo

Samu Castillejo non è andato via l'ultimo giorno del calciomercato estivo conclusosi un paio di giorni fa. L'esterno offensivo spagnolo, classe 1995, ha avuto un paio di opportunità in Spagna (Real Sociedad e Getafe), un paio in Italia (Sampdoria e Spezia) e, infine, persino una in Germania (Hertha Berlino). Alla fine, però, nonostante il Diavolo avesse già chiuso per l'arrivo di Junior Messias, l'ex Málaga e Villarreal ha rifiutato tutto ed è rimasto alla corte di Stefano Pioli.

Il Getafe, in particolare, avrebbe voluto prendere Castillejo dal Milan in quest'ultima sessione di calciomercato. Il club madrileno, però, ha fatto confusione tra intermediari e la nuova agenzia che cura gli interessi del calciatore iberico, il gruppo Stellar, che ha preso il posto dello storico procuratore Manuel García Quilón. Il Milan, dal canto suo, non ha mai forzato la partenza di Castillejo, ma aveva aperto ad una sua partenza.

L'Hertha Berlino, ha rivelato 'calciomercato.com', l'avrebbe preso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa, però, non sarebbe andata a buon fine perché il club tedesco, che dal Milan aveva già preso Krzysztof Piatek, avrebbe voluto uno sconto sulla valutazione del cartellino. Il tutto entro le ore 18:00, 'deadline' fissata per il calciomercato della Bundesliga.

Quindi, alla fine, non se n'è fatto nulla. Ora Castillejo, che non sarà inserito nella lista UEFA per la prossima Champions League, rimarrà al Milan, cercherà di ritagliarsi spazio, se possibile, in Serie A ed in Coppa Italia. Poi, molto probabilmente, nel calciomercato invernale, a gennaio 2022, andrà via. L'intenzione del calciatore, nel caso di un addio al Milan, sarebbe quella di far ritorno nella Liga.