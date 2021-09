Milan, Messias come Nocerino: anche lui da ‘Mister X’ a colonna?

Junior Messias è arrivato al Milan in sordina, esattamente come dieci anni fa successe ad Antonio Nocerino. Che però divenne insostituibile

Il Milan ha concluso il proprio calciomercato estivo acquistando dal Crotone , con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il fantasista brasiliano Junior Messias . Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola la sua storia, per certi versi, ha ricordato quella che, nel 2011 , quindi esattamente dieci anni fa, portò Antonio Nocerino dal Palermo al Milan.

Il Milan era dato su Cesc Fábregas, Lassana Diarra, Axel Witsel, Ganso. In realtà il grande obiettivo dei rossoneri era Marek Hamšík. Il Diavolo provò ad ingaggiarlo dal Napoli ma non ci riuscì. Così, il 31 agosto, Galliani, dopo essersi assicurato già Alberto Aquilani dal Liverpool, bussò alla porta del Palermo, portandosi a casa, per soli 500mila euro (contratto in scadenza da lì ad un anno) il cartellino di Nocerino.