Milan, la rincorsa di Ibrahimovic: punta la Lazio e la Champions

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo. Ha dieci giorni di tempo per farsi trovare pronto alla ripresa

Daniele Triolo

È finito il tempo dell'attesa. Da ieri, ufficialmente, è iniziata anche la stagione di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Lo svedese, infatti, ha svolto nel pomeriggio di mercoledì il primo allenamento in gruppo agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Si tratta, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, del primo, importante passo verso la normalità per Ibra. Il quale, come si ricorderà, era stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro a metà giugno.

Il lavoro che Zlatan farà in questi giorni a Milanello, che coincidono con la pausa per gli impegni delle Nazionali, servirà al centravanti, 40 anni il prossimo 3 ottobre, di ritrovare la condizione atletica migliore in vista di Milan-Lazio, partita in programma domenica 12 settembre alle ore 18:00 a 'San Siro'.

Quella è la data che Ibrahimovic ha cerchiato sul calendario per il suo ritorno in campo con il Milan. Anche perché il nativo di Malmö non vede l'ora di ricominciare ad aggiornare le sue statistiche. Oggi, in rossonero, è a quota 132 partite disputate e 84 gol segnati, per la media di una rete ogni 126' di gioco. È anche il 121° giocatore più presente nella storia del club rossonero: con altre 17 partite entrerà nel club dei primi 100.

Come goleador, poi, Ibra ha già scalato numerose posizioni: attualmente è al 15° posto nella classifica dei bomber più prolifici del Milan di tutti i tempi. Dovesse segnare altri 18 gol con la maglia rossonera entrerebbe nella Top 10. L'annata passata, nonostante una stagione compromessa da tanti infortuni, Ibrahimovic ha segnato 17 reti in 27 presenze con il Milan e quest'anno vorrebbe fare di meglio.

Ha sempre pensato in grande e l'età che avanza, di certo, non scalfisce le sue convinzioni. Alla sua quinta stagione in rossonero (2010-2012, poi 2020-oggi), Zlatan ha ancora classe e leadership intatte, anche se il fisico, inevitabilmente, ha risentito dell'usura con il passare del tempo. Ha passato tutta l'estate a lavorare, a parte, per recuperare dall'infortunio al ginocchio e dall'operazione ed ora è quasi pronto.

Sui propri canali social, di recente, ha scandito con una serie di video il suo ritorno verso gli allenamenti collettivi. Ora tutto questo è avvenuto. Ieri, come detto, Ibrahimovic ha partecipato all'intera seduta di allenamento con il Milan, dal riscaldamento alla partitella a campo ridotto. Lazio e Champions League, ad 'Anfield' contro il Liverpool, i primi due impegni per tornare a far sentire la sua presenza. Anche se, logicamente, Pioli dovrà saperlo gestire e dosare.