Calciomercato Milan – Niente Origi per il Torino? Zapata vicino ai granata

Divock Origi sarebbe in partenza dal Milan. La punta, in quella che potrebbe essere la sua unica stagione in rossonero, non ha convinto. Su di lui ci sarebbero molti club tra cui il Torino. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato di Duvan Zapata che sarebbe vicino proprio alla squadra di Cairo. In queste ore i due club starebbero parlando anche di Alessandro Buongiorno e Soppy, che dunque potrebbero essere coinvolti in una maxi operazione tra i due club. Il colombiano, nel frattempo, avrebbe accettato la sua nuova destinazione. Per Origi, quindi, l'opzione Torino potrebbe chiudersi. LEGGI ANCHE:Calciomercato Milan, importanti novità per Taremi