Calciomercato Milan – Per Frattesi anche la Roma in corsa

Il Milan, dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, dovrà lavorare molto per migliorare e chiudere i buchi in mediana in questo calciomercato. I rossoneri sono vicinissimi a Loftus-Cheek. Il giocatore del Chelsea, però, non basta, anche considerando il brutto infortunio di Bennacer che lo potrebbe tenere ai box per molto tempo. Uno degli obiettivi principali potrebbe essere Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Ecco le ultime.