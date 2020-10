Calciomercato Milan – Gazzetta: “Rossoneri da 7 con Tonali”

Calciomercato Milan, il voto della Gazzetta sui rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha stilato le pagelle per il calciomercato 2020. Secondo la ‘rosea‘, Juventus e Napoli hanno condotto la sessione migliore: voto 7,5 per entrambe. I bianconeri per aver rinnovato la rosa con Arthur, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa, Weston McKennie e per aver ‘potato qualche ramo secco’. I partenopei per aver preso Victor Osimhen e confermato Kalidou Koulibaly. Voto 7, invece, alle due milanesi, Inter e Milan, posizionate, così, in zona Champions League dal quotidiano sportivo nazionale. I nerazzurri per aver preso Arturo Vidal e, soprattutto, Achraf Hakimi. Questa, invece, la motivazione del voto dato ai rossoneri: “Difendere Zlatan Ibrahimović è stato un successo importante. E non scontato. In più la società rossonera è andata ad investire su giovani di grande prospettiva a cominciare da Sandro Tonali“. Quindi voto 6,5 per Atalanta, Roma e Torino, sufficienza (voto 6) per Benevento, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Sampdoria ed Udinese. Poi voto 5,5 della ‘rosea‘ per Sassuolo e Hellas Verona. Voto 5, infine, per Bologna, Crotone, Parma, Spezia e Lazio. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>