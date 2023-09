Ex Milan – Gattuso torna in pista: è ad un passo dall’Olympique Lione

Gennaro Gattuso, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, è pronto a rimettersi in gioco. E, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, lo farà ancora una volta all'estero. Dopo le esperienze, infatti, in Svizzera con il Sion, in Grecia con l'OFI Creta e, successivamente, in Spagna con il Valencia, il tecnico calabrese sta per sbarcare in Francia.