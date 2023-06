Calciomercato Milan – Gagliardini non è un obiettivo | PM NEWS

Come riportato da La Repubblica, il Milan, nel prossimo calciomercato, potrebbe anche guardare in casa dell'Inter. L'obiettivo, si legge, sarebbe Roberto Gagliardini che si libererà a zero dai nerazzurri. Secondo quanto ci risultaGagliardini non è un obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri quindi guarderanno altrove per cercare un rinforzo al centro del campo per poter sostituire Bennacer.