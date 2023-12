Calciomercato Milan – Difensore: il ritorno di Gabbia prende quota

'Tuttosport' in edicola quest'oggi parla del Milan. Non solo la vittoria contro il Frosinone, il quotidiano parla anche del calciomercato rossonero e in particolare della situazione difensore. Il Diavolo è in emergenza: al momento ai box ci sono tutti i centrali di ruolo, tranne Tomori. Kjaer, Pellegrino, Kalulu e Thiaw hanno subito infortuni. Per questo sarà fondamentale puntare sulla strategia giusta. Ecco le ultime novità.