Calciomercato Milan – Gabbia può partire in prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nel caso in cui il Milan acquistasse, in questa sessione di calciomercato, un altro difensore centrale, potrebbe partire Matteo Gabbia.

Classe 1999, Gabbia ha esordito in Serie A nell’ultimo torneo, dimostrandosi un’alternativa valida e credibile ai centrali titolari, Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli. Sul giocatore, però, ci sono molte squadre del massimo campionato e, pertanto, potrebbe partire in prestito per giocare con maggior continuità.

