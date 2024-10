Milan, Gabbia e Maignan: cosa manca per i rinnovi? I dettagli

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato . Il Milan potrebbe chiudere qualche operazione per rinforzare una rosa che è sembrata corta. Non solo, la dirigenza rossonera dovrà lavorare su alcuni rinnovi molto importanti per il futuro del club. Ecco alcune novità.

Milan, rinnovi Gabbia e Maignan: ecco le possibili cifre. Cosa manca?

I rinnovi di Mike Maignan e Matteo Gabbia, come scrive 'Il Corriere dello Sport', sono più avanzati e c'è ottimismo. Il portiere francese starebbe trattando con il Milan per un accordo a cinque milioni di euro annui per le prossime quattro stagioni. Discorso simile per il difensore italiano: Gabbia guadagna un milione a stagione. Visto le sue prestazioni, l'italiano dovrebbe prolungare per quattro anni a circa il doppio dello stipendio. Si dovrà, scrive il quotidiano, ancora attendere per concludere tutto: per i rinnovi si lavora su ogni dettagli anche se la volontà è di chiudere tutto.