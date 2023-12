Calciomercato Milan – Emergenza in difesa: ecco le due alternative

Il Milan , in questo momento, ha una grossa emergenza in difesa. Marco Pellegrino dovrebbe tornare a Natale. Pierre Kalulu è stato operato e dovrebbe stare fuori ancora molto. Stessa cosa per Thiaw, l'ultimo aggiunto alla lista, che dovrebbe restare fermo a lungo. Kjaer potrebbe essere il primo a rientrare. Il Milan quindi, inevitabilmente, guarda al calciomercato, alla ricerca di un centrale. Ne parla oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, le alternative per la difesa

Il Milan, si legge, ha fretta di aprire la finestra del calciomercato invernale per far entrare un nuovo difensore centrale. La situazione è in piena emergenza: dopo il ko pesante di Thiaw, i rossoneri si ritrovano col solo Tomori in rosa. L'obiettivo primario, secondo la rosea, sarebbe Jakub Kiwior, oggi all'Arsenal, possibile anche con la formula del prestito. Altra soluzione potrebbe essere un cavallo di ritorno: in estate il club ha fatto partire Gabbia con destinazione Villarreal. Un piano potrebbe richiamarlo al Milan a gennaio. Servirebbe comunque il via libera dalla Spagna. Gabbia ha giocato sei partite da titolare in Liga e altre tre volte dall'inizio in Europa League. Sarebbe una possibilità dell'ultima ora, ma il Milan si starebbe muovendo per il calciomercato di gennaio.