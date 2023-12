Ag. Gabbia: “Ritorna al Milan? I club non mi hanno contattato …”

Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, difensore del Milan in prestito al Villarreal, ha parlato in esclusiva a MilanNews. Ecco che ha detto

Si parla molto, in questi giorni, di un possibile ritorno di Matteo Gabbia al Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato . Questo per ovviare agli infortuni che priveranno, a lungo, la squadra di Stefano Pioli dei difensori centrali Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino .

Milan, torna Gabbia? Così parla l'agente

"È una notizia che avete avuto voi e io non ho ancora", ha spiegato Tullio Tinti, procuratore di Gabbia, in esclusiva a 'MilanNews.it' a margine dell'evento 'AssoAgenti' svoltosi all'Hotel Melià di Milano. "Lui sta facendo benissimo al Villarreal e credo che loro lo tengano molto volentieri. Dopodiché se ci sono le possibilità e i club ne parlano, io parlerò con il ragazzo ma non è mia intenzione disturbarlo su cose che non sono ancora ben chiare".