Calciomercato Milan – Gabbia, interesse del Genoa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Genoa, affidato da questa stagione alla conduzione tecnica di Rolando Maran, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per sostituire Cristian Romero, rientrato per fine prestito alla Juventus.

Gabbia piace al Genoa

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sarebbero due, principalmente, i nomi seguiti dal Grifone del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano sul mercato: uno è Juan Jesus, duttile brasiliano della Roma e Matteo Gabbia, giovane centrale del Milan.

Gabbia, ipotesi cessione per giocare di più

Gabbia, classe 1999, ha debuttato in Serie A e in Coppa Italia, grazie al tecnico rossonero Stefano Pioli nel corso dell’ultima stagione ma potrebbe partire per giocare con maggiore continuità. Il profilo di Gabbia piace, e non poco, all’area tecnica del club rossoblu.

Quale formula per l’eventuale trasferimento?

Nell'eventualità che Gabbia vesta il rossoblu, però, le due società dovranno studiare la formula del trasferimento che porti benefici ad entrambi.