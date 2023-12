Calciomercato Milan – Difensore, tentativo per riavere indietro Gabbia

Il Milan sta provando a riportare Matteo Gabbia in rossonero per il calciomercato di gennaio. Al Diavolo serve almeno un difensore centrale

Calciomercato Milan: torna Gabbia a gennaio?

A tal proposito, è in atto un tentativo con il Villarreal per riavere indietro con sei mesi di anticipo Matteo Gabbia, classe 1999, ceduto in prestito secco al 'Sottomarino Giallo' la scorsa estate e fino al 30 giugno 2024. In Spagna, però, il centrale nativo di Busto Arsizio (VA) non sta giocando titolare.