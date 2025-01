Calciomercato Milan Futuro – Sardo è un obiettivo per il centrocampo

Il calciomercato invernale entra nel vivo e le squadre di Serie C, come il Milan Futuro, vogliono rinforzarsi per concludere al meglio la stagione. Un obiettivo dei rossoneri è Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005. La squadra allenata da Daniele Bonera, attualmente, è al 18esimo posto del Girone B della terza serie italiana con 17 punti ed è in zona playout.