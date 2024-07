Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato attraverso il suo sito web ufficiale, sono in corso le visite mediche di Mattia Sandri , classe 2001 , con il Milan Futuro .

Il centrocampista arriva in rossonero, svincolato, dopo l'ultima stagione al Sestri Levante, in Serie C, conclusa con 5 gol e 3 assist in 30 partite con i liguri.