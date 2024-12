Non soltanto calciomercato per il Milan di Paulo Fonseca a gennaio 2025, ma, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, anche Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, la Seconda Squadra rossonera che milita nel Girone B della Serie C, attende rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.