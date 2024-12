Calciomercato: il Milan Futuro ha bisogno di rinforzi per provare a salvarsi in Serie C ed uno degli obiettivi è Laezza, difensore centrale.

Il calciomercato invernale è alle porte ed il Milan vuole rinforzare anche il Milan Futuro, la sua squadra che milita in Serie C: per questo, uno degli obiettivi è Giuliano Laezza, difensore centrale che gioca per il Vicenza. Il Milan Futuro, allenato da Daniele Bonera, attualmente si trova al 18esimo posto del Girone B della Serie C ed è in zona playout.