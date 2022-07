Calciomercato Milan – Futuro Dybala, è una partita a poker: le news

Paulo Dybala, in questo calciomercato estivo, interessa a Milan, Inter, Napoli e Roma. Chi si aggiudicherà le prestazioni della 'Joya'?

Daniele Triolo

Paulo Dybala è un obiettivo di calciomercato per Milan, Inter, Napoli e Roma. Ecco perché 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola definisce la corsa per il cartellino dell'attaccante argentino, svincolatosi dopo sette anni alla Juventus, "una partita a poker".

Resta il fatto, però, che quasi alla metà del mese di luglio la 'Joya' non abbia ancora raggiunto un accordo con una squadra. Dybala, ha evidenziato la 'rosea', tra oggi e domani sarà in Italia e a Torino incontrerà Jorge Antun, il suo procuratore, per fare il punto della situazione sul suo futuro professionale.

Calciomercato Milan: dove finirà Dybala? Il punto

Il Napoli è uscito parzialmente allo scoperto, con le parole del vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Il club campano ha già i conti in ordine e ha già raggiunto l'obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di euro in termini di monte ingaggi. Un'eccezione come Dybala, dunque, potrebbe anche permettersela.

Se Kalidou Koulibaly non accettasse quei 6 milioni di euro netti a stagione offerti dal club per il rinnovo, ecco che tale cifra potrebbe essere girata a Dybala. L'Inter è la società che, ad ogni modo, resta più avanti su Dybala. Ha già presentato un'offerta alla 'Joya', contratto di quattro anni da 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Poi, però, ha frenato.

Un po' per l'arrivo di Romelu Lukaku, un po' perché prima deve svuotare di un paio di elementi il folto parco attaccanti. Resta da capire, secondo la 'rosea', se adesso reggerà di più la richiesta del calciatore argentino oppure se, in mancanza di offerte, la sua domanda salariale dovrà calare.

In tal caso, potrebbero tornare in gioco Milan e Roma. Il Diavolo, su Dybala, è defilato in questo calciomercato estivo: la priorità, infatti, è ingaggiare Charles De Ketelaere dal Bruges. Non ci riuscisse, potrebbe tornare sull'ex juventino. Ma non dandogli di certo un ingaggio da 6 milioni di euro.

Fosse per José Mourinho, invece, Dybala sarebbe già il leader della nuova Roma. La famiglia Friedkin, però, deve vendere giocatori per far quadrare il bilancio. Soltanto in un secondo momento, quindi, potrebbe pensare di poter fare un'operazione così onerosa come quella di Dybala. Milan, offerto un top player di Premier: le ultime news di mercato >>>