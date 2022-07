Calciomercato Milan – De Ketelaere a tutti i costi: la situazione

Charles De Ketelaere è l'obiettivo principale del Milan per questo calciomercato estivo. Nessun ultimatum al Bruges per il sì all'offerta

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo principale di calciomercato del Milan, per il quale il Diavolo non avrebbe dato alcun ultimatum al Bruges. I belgi, quindi, non avranno fretta di rispondere all'offerta rossonera di 30 milioni di euro per il fantasista classe 2001.

Calciomercato Milan, sul piatto 30 milioni per De Ketelaere

Altra questione, poi, sulla quale il Milan è elastico. Sarebbe meglio non dover ulteriormente ritoccare verso l'alto la proposta, ma non è da escludere che ciò possa accadere. In fin dei conti, i rossoneri hanno deciso di puntare gran parte del loro budget estivo sull'acquisizione di De Ketelaere, per il quale il club prevede una lunga carriera in rossonero.

Se andrà a buon fine, bene: alla difesa ed al centrocampo verrebbero destinate cifre tutto sommato contenute. In caso contrario, il Milan ridistribuirebbe le proprie risorse in maniera differente. Puntando, magari, su Hakim Ziyech, che, al momento, secondo la 'rosea', è l'alternativa principale a De Ketelaere.

L'acquisto del talento belga escluderebbe, di fatto, anche quelli di Marco Asensio o di Paulo Dybala. Per il Milan, con un colpo solo si sistemerebbe una duplice emergenza (fantasista di destra, trequartista centrale), poiché CDK è in grado di giostrare in varie posizioni dell'attacco e, nonostante la giovanissima età, ha già vinto molto e giocato in Champions League.

Per tutte queste ragioni De Ketelaere è l'obiettivo numero uno del Milan in questo calciomercato estivo, con il club rossonero che teme soltanto fino ad un certo punto gli inserimenti delle squadre di Premier League, su tutte il Leeds United. Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, potrebbe anche essere solo un gioco del Bruges per ritoccare al rialzo la cifra per la cessione. Milan, offerto un top player di Premier: le ultime news di mercato >>>