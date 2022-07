Calciomercato Milan – Top player di Premier League offerto ai rossoneri

Siamo in pieno calciomercato estivo e il Milan cerca validi elementi per poter rinforzare il proprio organico. L'obiettivo della squadra allenata da Stefano Pioli, infatti, è quello di riconfermarsi Campione d'Italia e di disputare una Champions League migliore rispetto a quella giocata nell'ultima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno di dover regalare al tecnico almeno altri 3-4 rinforzi dopo Divock Origi. In particolare, focus sulla trequarti.