De Laurentiis jr: “Dybala al Napoli? Le vie del Signore sono infinite”

Sul rinnovo di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, Edoardo De Laurentiis ha spiegato: "Arriva nei prossimi giorni, è stato impegnato con la Nazionale. Gli abbiamo offerto 6 milioni per cinque anni, meglio di questo non so dire soprattutto in un clima post-pandemia. Non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore. Koulibaly è un uomo vero, ha dimostrato di essere una persona perbene negli anni. Per noi confermarlo come giocatore e dirigente è la cosa più importante al mondo. Volevamo farlo anche con Raúl Albiol, ma purtroppo ha preso una decisione familiare ed è tornato in Spagna".