Nella giornata odierna Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada , dirigenti del Milan , sono volati in Germania. Più precisamente il CEO e il direttore tecnico del club rossonero sarebbero partiti per Dusseldorf , città della Germania Occidentale divisa a metà dal fiume Reno. A riferirlo i colleghi di 'Sportitalia'. Secondo quanto riportato non si tratterebbe di motivi legati al calciomercato, anche se è possibile che ne approfittino anche per curare questo aspetto. Sicuramente, si legge, nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito alla questione.

Calciomercato Milan, Furlani e Moncada in Germania: ecco il reale motivo

Oltre alla notizia lanciata da 'Sportitalia', però, sono giunte altre notizie in merito a questo viaggio da parte di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. A rivelarle è stato il collega Marco Guidi, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nel corso di 'Zona Rossonera', sul canale 'YouTube' di 'Calciomercato.it'. A suo dire, infatti, i due dirigenti si sarebbero diretti in Germania per lavorare ad un possibile grande colpo per questa sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c'è quello di Almugera Kabar del Borussia Dortmund, ma non è detto che non possa essere qualcun altro.