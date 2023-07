Calciomercato Milan – Fresneda, pista ad oggi più fredda: il motivo

Ivan Fresneda del Valladolid piace al Milan, ma non dovrebbe arrivare in questo calciomercato estivo. Il club ha altre esigenze: ecco quali

A seguito di un calciomercato straripante dove il Milan , a seguito dell'addio a Sandro Tonali , ha messo a segno ben 8 colpi di mercato che hanno portato ad una ristrutturazione completa della squadra. Tuttavia non sembra certo essere finito qua il lavoro della dirigenza rossonera che non avrebbe mai smesso di sondare Ivan Fresneda . Il difensore classe '04 del Real Valladolid con 22 presenze all'attivo ne La Liga era certamente un nuovo obiettivo. I milanesi tuttavia hanno fatto dietrofront.

Calciomercato Milan, Fresneda non è più una priorità

A seguito dei diversi innesti messi a segno sul calciomercato dalla coppia composta da Furlani e Moncada il Milan continua ad escogitare quali siano le sue priorità, e Fresneda non sembra essere più annoverato tra queste. La ricerca di un terzino è slittata in secondo piano per la squadra di Milanello. Ora è lo sfoltimento della rosa ad essere una priorità, così come l'edificazione del nuovo stadio. In più, sembrano non finire mai gli obiettivi di mercato dei rossoneri. La dirigenza è infatti alla ricerca di un difensore centrale.