Calciomercato Milan – Si stringe per Fresneda: si può chiudere a 15 milioni

Calciomercato Milan, Fresneda vicino?

Il Milan, si legge, starebbe stringendo a sorpresa per il 18enne Ivan Fresneda, terzino destro del Real Valladolid, già cercato in passato da molti club come Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e Juventus. In Spagna, stando a quanto svelato da “Relevo”, sono certi che il Milan abbia trovato l’intesa con il suo agente. Non ci sarebbe ancora però una trattativa con il Valladolid che per il suo talento chiede una quindicina di milioni. Il club avrebbe bisogno di vendere e si potrebbe chiudere anche a 10 milioni più bonus. I rossoneri, quindi, starebbero ragionando su un possibile innesto a destra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta