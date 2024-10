Ad ogni modo, con una lesione di terzo grado al gemello mediale del polpaccio destro , il rientro di Bennacer non può essere fissato prima di dicembre-gennaio . E, soprattutto, il recupero richiede pazienza, dedizione e non esclude eventuali ricadute . Ecco perché cautelarsi studiando soluzioni alternative non è una cattiva idea.

Per la 'rosea', uno dei nomi seguiti dal Diavolo è Morten Frendrup , classe 2001 , di proprietà del Genoa dal gennaio 2022 . Dopo un primo periodo di adattamento, è diventato titolare fisso nei rossoblu di Alberto Gilardino , guadagnandosi il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 . In stagione, fin qui, 8 presenze su 10 tra Serie A e Coppa Italia , con 523' sul terreno di gioco.

Frendrup piace al Milan che, dunque, potrebbe provarci per il danese nel calciomercato di gennaio: costo stimato per l'eventuale acquisto, 20 milioni di euro. Prima, però, andrà capito come e quando potrà rientrare Bennacer. Poi si vedrà. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per un super colpo in attacco >>>