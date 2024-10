Recupero che richiede pazienza e che non esclude eventuali ricadute

Ma una lesione di terzo grado al gemello mediale del polpaccio destro - rimediata a settembre in un allenamento con la Nazionale algerina – il rientro non può essere fissato prima di dicembre-gennaio. E, soprattutto, il recupero richiede pazienza, dedizione e non esclude eventuali ricadute. Motivo per cui cautelarsi studiando soluzioni alternative non è una cattiva idea per il Milan.