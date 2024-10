CALCIOMERCATO MILAN

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la pausa Nazionali è sul punto di finire e che nel weekend si tornerà in campo per le partite del campionato di Serie A. Intanto, però, tengono banco gli scenari legati ai possibili movimenti dei rossoneri nel mese di gennaio 2025. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.