Calciomercato Milan – Vertice con Pioli: l’obiettivo è Frattesi

Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan incontrerà nelle prossime ore (probabilmente nella giornata di oggi) il Sassuolo per Davide Frattesi, classe 1999, centrocampista dei neroverdi di Alessio Dionisi e della Nazionale Italiana, obiettivo del club di Via Aldo Rossi per questa sessione estiva di calciomercato. Nome ribadito ieri nel vertice di mercato a 'Casa Milan' con mister Stefano Pioli.