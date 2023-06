Calciomercato Milan – Frattesi, la contropartita per convincere il Sassuolo

L'attaccante classe 2002 , reduce dal prestito al Lecce ed assistito da Giuseppe Riso , stesso agente di Frattesi, piace infatti molto al Sassuolo. Ma sul numero 16 della formazione emiliana, oltre a Roma e Juventus , c'è in corsa anche l' Inter , che ha il forte gradimento del calciatore, recentemente espresso in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Inter in corsa e favorita, ma deve prima cedere qualcuno

È evidente, però, che il Sassuolo non aspetterà certo che l'Inter ceda prima uno tra André Onana e Marcelo Brozović (o magari entrambi) prima di affondare il colpo su Frattesi. Motivo per cui l'incontro di martedì tra Milan e Sassuolo per il calciatore azzurro potrebbe risultare già decisivo.