Calciomercato Milan – Niente Frattesi: due i nomi per il dopo Tonali

Davide Frattesi non arriverà al Milan in questo calciomercato estivo. Ne è convinta 'SportMediaset'. Il Diavolo vaglia due opzioni in mediana

Chi sostituirà, nel Milan, il centrocampista Sandro Tonali, in procinto di trasferirsi al Newcastle per 80 milioni di euro bonus inclusi? Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', non sarà Davide Frattesi del Sassuolo, giocatore corteggiato anche da Inter (in vantaggio) e Juventus.