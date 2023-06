Calciomercato – Milan e Inter tra Frattesi e Milinkovic-Savic: le news

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato di Milan e Inter, ha spiegato come le due squadre di Milano siano entrate in competizione tanto per Davide Frattesi, classe 1999, centrocampista del Sassuolo, quanto per Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, centrocampista della Lazio.