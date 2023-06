Davide Frattesi, obiettivo di calciomercato del Milan, piace anche a Inter, Juventus e Roma. Nerazzurri, per ora, davanti a tutti nel duello

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse di calciomercato del Milan, ha sottolineato come il club rossonero, in questa sessione estiva di trattative, dovrebbe prendere almeno quattro centrocampisti alla luce della cessione di Sandro Tonali al Newcastle e dell'infortunio di Ismaël Bennacer.