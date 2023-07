Calciomercato Milan – Frattesi ancora in corsa: Pobega la carta giusta?

Un calciomercato ufficialmente partito solamente nella giornata di ieri, ma già entrato nel vivo. Il Milan , in questa sessione, dovrà lavorare moltissimo alla ricerca dei giusti rinforzi da regalare a Stefano Pioli. Un ruolo che potrebbe cambiare molto è quello dei centrocampisti. Il Diavolo, infatti, potrebbe essere alla vigilia di una rivoluzione in mediana. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sui nomi possibili.

Calciomercato Milan, la carta per Frattesi?

Per Frattesi, si legge, la strada del Milan potrebbe essere difficile e tortuosa: l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla concorrenza dell’Inter, in pole già da tempo. Il Milan però non mollerebbe la presa, alla ricerca di un incontro con il Sassuolo la prossima settimana. I rossoneri potrebbero tentare di inserire Tommaso Pobega nell’affare, come parziale contropartita. La valutazione di Frattesi è infatti considerata troppo alta dal Milan che punta a uno sconto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta